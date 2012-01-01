Зміна влади в Україні може відбутися вже в 2012 році?
"Фейсбук і твіттер - могутніша зброя, ніж багнети"
Зміна влади в Україні цілком може відбутися вже в 2012 році, вважає журналіст, генеральний директор телеканалу TVi Микола Княжицький.
«Якщо в країні нехтуються базові демократичні принципи і немає ресурсів для задоволення соціальних потреб громадян, то масові протести можуть розпочатися будь-якої хвилини, і ніхто передбачити цього початку не може», — сказав він у коментарі ZN.UA.
«Українська політична система самим Віктором Януковичем була реформована так, що всю відповідальність за те, що відбувається в країні, він узяв на себе. Але соціологія показує, що ні його самого, ні його партію більшість населення не підтримує. Простіше кажучи, його як лідера не люблять. Диктатори можуть утримати владу або на багнетах, або на любові населення. Найефективніше — і на першому, і на другому. Та якщо немає любові, то фейсбук і твіттер — набагато могутніша зброя, ніж багнети. А нелюбимому і беззбройному політику влади не утримати», — резюмував М.Княжицький.