Зміна влади в Україні може відбутися вже в 2012 році?

Зміна влади в Україні цілком може відбутися вже в 2012 році, вважає журналіст, генеральний директор телеканалу TVi Микола Княжицький.

«Якщо в країні нехтуються базові демократичні принципи і немає ресурсів для задоволення соціальних потреб громадян, то масові протести можуть розпочатися будь-якої хвилини, і ніхто передбачити цього початку не може», — сказав він у коментарі ZN.UA.

«Українська політична система самим Віктором Януковичем була реформована так, що всю відповідальність за те, що відбувається в країні, він узяв на себе. Але соціологія показує, що ні його самого, ні його партію більшість населення не підтримує. Простіше кажучи, його як лідера не люб­лять. Диктатори можуть утримати владу або на багнетах, або на любові населення. Найефек­тивніше — і на першому, і на другому. Та якщо немає любові, то фейсбук і твіттер — набагато могутніша зброя, ніж багнети. А нелюбимому і беззбройному політику влади не утримати», — резюмував М.Княжицький.