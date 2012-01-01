Гриценко про головні три завдання у новому році

Лідер «Громадянської позиції» Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що парламентські вибори 2012 року дають шанс оновити політичну еліту.

На цьому він наголосив в ефірі радіо «Ера».

«Зараз Україна виглядає як таке собі сито, коли фільтрується справжнє і несправжнє. Це відбувається і у суспільстві, і в політиці. Залишається на поверхні справжнє», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, «головні три завдання у новому році: не допустити здачі національних інтересів і втрати незалежності, не допустити згортання демократичних процесів і кардинально оновити політичну еліту».

«Владу треба оновити на 90%, бо у парламенті та уряді - ті ж самі по кілька разів. Треба, щоб моральніші, професійніші пішли догори. Тоді в України з’явиться реальний шанс», - вважає лідер «Громадянської позиції».

Виконати це завдання, на думку політика, допоможуть нові лідери.

«Суспільство прокидається, з нього мають народитися нові люди, нові лідери з новими цінностями, які замінять тих, хто при владі вже давно. Тих, хто міняючись влада-опозиція, ніколи не був альтернативою», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він наголосив на важливості парламентських виборів:

На його переконання, «рік парламентських виборів – це можливість спрямувати незадоволення людей на конструктивну дію, тому що в 2011 році цього не можна було зробити».

«Ніхто не бачив реальної можливості якось стягти чиновників з Банкової, відсунути їх від влади. А парламентські дають такий шанс. Якщо опозиція отримає більшість – то все! Уряд ЯНУКОВИЧА не зможе провести жодного корупційного, лобістського закону. Не зможе помахом руки ЧЕЧЕТОВА прийняти бюджет за 15 хвилин, не зможе списати мільярди боргів олігархам перед бюджетом», - пояснив А.ГРИЦЕНКО.

Тому він закликав підготуватися до цих виборів і усвідомити відповідальність кожного за долю країни.

«Не ЯНУКОВИЧ, АЗАРОВ чи КЛЮЄВ фальшуватимуть на виборчих дільницях. Це робитимуть чи не робитимуть приблизно 500 тис. громадян України», - наголосив лідер «Громадянської позиції».

ВІн закликав усвідомити, що хазяїнами на своїй землі є люди, а не купка чиновників при владі.

«Вони тимчасові тут. Ми тут постійно житимемо і маємо нести свою відповідальність. Невеличкий крок – чесно проголосувати на виборах – це мінімальне, що має зробити кожен громадянин», - додав А.ГРИЦЕНКО.