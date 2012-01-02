«Свобода» відзначила день народження Бандери

1 січня в Тернополі представники ВО «Свобода» провели смолоскипну ходу з нагоди дня народження Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у ході взяли близько 200 осіб. В руках вони несли запалені смолоскипи, прапори ВО «Свобода», синьо-жовтні та червоно-чорні прапори. Ідучи центральними вулицями міста, учасники ходу скандували «ОУН і УПА – державне визнання!», «Шухевич, Бандера – наші герої!», «Бандера прийде – порядок наведе», «Москалів – на ножі», «Комуняку – на гіляку».

Завершилась смолоскипна хода мітингом біля пам’ятника С. БАНДЕРІ навпроти облдержадміністрації. Виступаючі у своїх промовах наголошували на необхідності наслідувати С.Бандеру у його відданості батьківщині, а також ставили його у приклад як борця з ворогами нації.

Голова міської організації ВО «Свобода» Роман НАВРОЦЬКИЙ під час виступу також передав вітання присутнім від голови обласної організації ВО «Свобода», голови облради Олексія КАЙДИ і повідомив, що той бере участь в аналогічному смолоскипному поході у Києві.

«Ми боротимемося з цим окупаційним режимом і йому уже залишилося недовго», – заявив Р.НАВРОЦЬКИЙ.

Завершився мітинг святковим феєрверком.

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1 січня в Житомирі біля пам’ятника Тарасу Шевченку близько сотні прихильників ВО «Свобода» та житомирян взяли участь в урочистому віче до роковин від дня народження лідера ОУН Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН, за кілька годин до проведення віче представники ВО «Свобода» поставили намет у центрі міста, де перехожим роздавали свіжу пресу «свободівців» та запрошували на віче.

Учасники віче розгорнули біля пам’ятника Кобзареві два прапори: жовто - блакитний та червоно-чорний стяг ОУН.

«Степан Бандера боровся за те, щоб зробити українську державу сильною та могутньою. Однак сьогодні, на жаль, ми бачимо, що українська держава існує лише за формою і фактично без українського змісту. Ми беремо за приклад діяльність С.Бандери, продовжуючи боротьбу за велич і славу Володимирового тризуба », – зазначалося на віче.