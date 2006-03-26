Мером Києва став Черновецький?

Власник "Правексбанку" Леонід Чернівецький, очевидно, переміг на виборах мера Києва.

"Є інформація, що Черновецький посів перше місце на виборах мера, набравши близько 34%", - повідомив "Українській правді"один з лідерів БЮТ Микола Томенко.

За його словами, друге місце у виборах посів Віталій Кличко, який набрав близько 29%.

Чинний мер Омельченко посів третє місце, отримавши близько 20%.

Цю ж інформацію у розмовах один одному повідомляють й інші лідери БЮТ, які у неділю ввечері зібралися у прес-центрі блоку Тимошенко.