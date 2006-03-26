Мером Києва став Черновецький?
22:30, 26 березня 2006Політика
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Зі слів Томенка, він набрав близько 34%
Власник "Правексбанку" Леонід Чернівецький, очевидно, переміг на виборах мера Києва.
"Є інформація, що Черновецький посів перше місце на виборах мера, набравши близько 34%", - повідомив "Українській правді"один з лідерів БЮТ Микола Томенко.
За його словами, друге місце у виборах посів Віталій Кличко, який набрав близько 29%.
Чинний мер Омельченко посів третє місце, отримавши близько 20%.
Цю ж інформацію у розмовах один одному повідомляють й інші лідери БЮТ, які у неділю ввечері зібралися у прес-центрі блоку Тимошенко.
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