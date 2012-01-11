Нардеп придумав, як вивести на чисту воду чиновників-корупціонерів

Народний депутат, заступник голови політради «Нашої України» Віктор МАТЧУК запропонував поправку до Закону «Про засади запобігання та протидії корупції в Україні», за умовами якої держслужбовці будуть змушені декларувати свої витрати, що перевищують суму в 15 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», таку пропозицію він озвучив у парламенті, адже сьогодні законопроект із поправками вноситься на розгляд Верховної Ради для включення до порядку денного сесії.

На думку народного депутата, така поправка дасть відповідь на питання: чи співвідносяться прибутки українського держслужбовця з його видатками. «Якщо видатки перевищують доходи, то ця людина з великою імовірністю або злодій, або корупціонер», - зауважив В.МАТЧУК.

За його словами, запропонована норма є цілком європейською, але окреслена у поправці сума видатків адаптована до українських реалій.

«Згідно з чинним законодавством, чиновники в Україні зобов’язані декларувати лише ті витрати, які перевищують 150 тисяч гривень. У Європі держслужбовець мусить декларувати ті видатки, які відповідають розміру його місячної платні, а в Україні держслужбовці отримують від 1800 до 15 тисяч гривень. Відтак, обов’язковому декларуванню мають підлягати ті витрати, які становлять або перевищують 15 тисяч гривень, - відзначив він. – Бо зараз людина за рік може зробити сотні покупок по 149 тисяч гривень і при цьому графа «видатки» у декларації може бути порожня».

«Сподіваюся, цю поправку підтримають ті народні депутати, які палко «борються» з корупцією поки що лише на словах», - підкреслив В.МАТЧУК.