Влада України отримала європейське звання «Мігрень року»

Влада України в 2011 році стала найбільшим політичним головним болем для Європи, і через це, згідно з рейтингом Economist Group "Герої та лиходії 2011 року", отримала звання "Мігрень року".

Про це повідомляється на офіційному сайті лідера «Батьківщини Юлії ТИМОШЕНКО з посиланням на відповідний рейтинг.

"Ув‘язнення лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО стало найбільш кричущим прикладом політизованого правосуддя. Як можна допомогти вкрай важливій країні, яка зневажає та не довіряє своїм потенційним друзям?", - йдеться у повідомленні Economist Group.