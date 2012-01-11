Влада України отримала європейське звання «Мігрень року»
14:46, 11 січня 2012Політика
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Рейтинг Economist Group
Влада України в 2011 році стала найбільшим політичним головним болем для Європи, і через це, згідно з рейтингом Economist Group "Герої та лиходії 2011 року", отримала звання "Мігрень року".
Про це повідомляється на офіційному сайті лідера «Батьківщини Юлії ТИМОШЕНКО з посиланням на відповідний рейтинг.
"Ув‘язнення лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО стало найбільш кричущим прикладом політизованого правосуддя. Як можна допомогти вкрай важливій країні, яка зневажає та не довіряє своїм потенційним друзям?", - йдеться у повідомленні Economist Group.
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