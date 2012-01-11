За розфарбовані білборди Януковича порушили 4 кримінальні справи

За фактами пошкодження білбордів із зображенням президента Віктора Януковича порушено чотири кримінальні справи.

Про це у середу, 11 січня, повідомляє Головне слідче управління МВС України. У відомстві уточнили, що з початку року до МВС надійшло 9 повідомлень про пошкодження білбордів із зображенням президента.

Зокрема, 5 таких фактів були зареєстровані в столиці, ще по одному - у Волинській, Запорізькій, Львівській та Рівненській областях. У всіх зареєстрованих випадках пошкодження зображення президента було здійснено шляхом облиття фарбою різних кольорів. За результатами перевірки у 4 випадках (по одному в Києві, Волинській, Запорізькій та Львівській областях) слідчими порушені кримінальні справи за хуліганство. "Рішення про порушення кримінальних справ слідчими прийнято, виходячи з того, що дії невстановлених осіб розраховані на публічність, в них наявні грубі порушення громадського порядку, що супроводжувалося винятковим цинізмом, демонстративною зневагою до загальноприйнятих норм моралі та правил поведінки в громадських місцях, пошкодженням майна, а також підривом авторитету президента", - зазначили в міліції.

За рештою повідомлень проводиться дослідчі перевірки, за результатами яких будуть прийняті обґрунтовані рішення згідно чинного законодавства. У міністерстві також нагадали, що такі випадки в Україні траплялися і раніше. Зокрема, в 2005 і 2007 роках.

ТСН