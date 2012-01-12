Шевченко вислухав Бондаренко і «зрозумів»: в колонію або на розстріл

Верховна Рада України включила до порядку денного завтрашнього пленарного засідання питання щодо відкликання з посади голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Андрія ШЕВЧЕНКА (фракція "БЮТ-Батьківщина").

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 241 із 415 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомив головуючий на засіданні парламенту перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, дане питання буде розглядатися завтра.

Як наголосила на засіданні парламенту перший заступник голови даного комітету Олена БОНДАРЕНКО (фракція Партії регіонів), А.ШЕВЧЕНКО «зловживав службовим становищем та перевищував повноваження, систематично порушував закон України про комітети, тобто приймав одноосібні рішення і робив спроби видати їх за колегіальні».

«Мабуть, звичка фальшувати директиви притаманна не тільки лідерці БЮТ, а ще й деяким членам її фракції», - підкреслила О.БОНДАРЕНКО.

Вона також звинуватила А.ШЕВЧЕНКА у тому, що він «робив особисту переписку не на бланках депутата, а на бланках комітету, і це призводило до серйозної плутанини у Секретаріаті Верховної Ради, юристи губилися, де справжнє рішення комітету, а де особиста думка окремого депутата».

О.БОНДАРЕНКО зазначила, що це «звичайне шахрайство, а саме - спроба прийняти одноосібне кадрове рішення та намагання обманути керівника Секретаріату Ради пана ЗАЙЧУКА, що це рішення всього комітету». При цьому вона не уточнила, про яке кадрове рішення йдеться.

Також О.БОНДАРЕНКО звинуватила А.ШЕВЧЕНКА у «фактично цензуруванні кореспонденції».

О.БОНДАРЕНКО наголосила, що рішенням комітету було висловлено недовіру А.ШЕВЧЕНКУ.

У відповідь, А.ШЕВЧЕНКО заявив, що, виходячи з цих усіх звинувачень, які висловила О.БОНДАРЕНКО, його вже треба було б заарештувати і помістити у камеру Качанівської колонії «суворого режиму» або «навіть на розстріл».

А.ШЕВЧЕНКО наголосив, що засідання комітету відбувалися, а рішення про висловлення йому недовіри ухвалювалося народними депутатами із фракцій, які входять до парламентської більшості. За його словами, «жодного представника опозиції не було на засіданні комітету під час розгляду даного питання». Він нагадав, що з 11 членів комітету шестеро є представниками парламентської більшості». «У їхніх руках кворум та ухвалення будь-якого рішення», - зауважив А.ШЕВЧЕНКО.

Він заявив, що не варто при вирішенні даного питання керуватися «персональними амбіціями окремо взятих депутатів, які у нас працюють».

Як зазначив член фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій САС, винесення на розгляд парламенту даного питання свідчить про «переслідування опозиції. Це є черговий акт репресій після ТИМОШЕНКО, напад на опозицію, позбавлення її права контрольних функцій у Верховній Раді».

За словами С.САСА, дане питання розглядається з порушенням Регламенту ВР.

У відповідь А.МАРТИНЮК заявив, що жодного порушення регламенту немає. За його словами, якщо А.ШЕВЧЕНКО буде звільнений з посади голови комітету, то опозиція зможе запропонувати іншу кандидатуру, оскільки «в опозиції ніхто цього комітету не забирає».

Як повідомляв УНІАН, член Комітету ВР з питань свободи слова та інформації О.БОНДАРЕНКО 22 грудня 2011 року заявила, що комітет висловив недовіру А.ШЕВЧЕНКУ.

За словами О.БОНДАРЕНКО, відповідне рішення було ухвалено шістьма членами комітету з шести присутніх. Водночас, сказала вона, сам А.ШЕВЧЕНКО на засідання не з’явився.

Говорячи про підстави для такого рішення, О.БОНДАРЕНКО зауважила, що ситуація склалася дуже дивна, оскільки А.ШЕВЧЕНКО намагався підміняти свої рішення рішеннями комітету.

Крім того, додала вона, А.ШЕВЧЕНКО намагався ухвалювати одноособові кадрові рішення всередині комітету.

За словами О.БОНДАРЕНКО, члени фракції Партії регіонів вважають, що цю посаду має обіймати представник опозиції, однак це не може бути А.ШЕВЧЕНКО.