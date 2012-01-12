Нардепи звільнили телевізори від ворожок

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законів України» щодо захисту населення та інформаційного простору від негативного впливу.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 320 народних депутатів із 408 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом заборонено на телебаченні та у друкованих засобах масової інформації розповсюджувати рекламу послуг з ворожіння та гадання.

Крім того, заборонено трансляцію програм і передач, у яких телеглядачам та/або радіослухачам надаються послуги з ворожіння та гадання, а також платні послуги у сфері народної та/або нетрадиційної медицини.

Закон набирає чинності через 10 днів з дня його опублікування.