Донька Тимошенко продала ресторан у центрі Києва?

Дочка екс-прем`єра Юлії Тимошенко Євгенія вже не власниця ресторану «Сiro`s pomodoro». Про це "Сегодня" повідомили в самому закладі. Тепер тут новий директор і новий шеф-кухар, а також оновлене меню.

«Вже два місяці це не її ресторан, і Шон Карр тут вже не виступає», - запевнила видання одна зі співробітниць. Офіційно цю тему тут коментувати відмовилися. Правда, на сайті ресторанчика ще висять фотографії самої Євгенії і Шона.

Гендиректор компанії «Ресторанний консалтинг» Ольга Насонова каже, що про продаж не чула, але якщо він і був, то сума угоди могла скласти не менше 1,5 млн доларів. Інші ресторатори не виключають, що Тимошенко могла лише офіційно вийти з бізнесу, щоб уникнути проблем. Але, з іншого боку, можливий варіант, що Євгенія подумує про те, щоб слідом за батьком покинути батьківщину і тому закриває справи.

Нагадаємо, в квітні 2009 року Євгенія і Шон Карр відкрили ресторанчик «Сiro`s pomodoro» на Шота Руставелі, 12, у напівпідвальному приміщенні. Це мережевий ресторан, точно такі є в Лондоні, Дубаї, Афінах, Бухаресті, Абу-Дабі. Головний їхній власник - Чіро Орсіні. Коли донька екс-прем`єра вчилася в Лондоні, вона часто бувала в цьому ресторані і познайомилася з власником. Там і прийшла думка - відкрити такий заклад у Києві.