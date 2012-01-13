Ахметов не претендує на «Закарпаттяобленерго»

На участь у приватизаційному конкурсі з продажу 50% держпакета акцій "Закарпаттяобленерго" надійшло дві заявки.

Про це повідомили УНІАН у Фонді державного майна України (ФДМУ).

Як зазначили у фонді, вчора, 12 січня, був останній день прийому заявок на цей конкурс.

Як повідомили УНІАН у прес-службі енергохолдингу ДТЕК, ця компанія не подавала заявки на участь у цьому конкурсі.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2011 року ФДМУ виставив на продаж 50% державного пакета акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго". Конкурс відбудеться 20 січня 2012 року. Початкова ціна держпакета акцій становить 135 млн. грн.

Довідка УНІАН. «Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Закарпатській області.

Державі належать 75% акцій компанії, які передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України». 10,53% акцій компанії належать VS Energy International N.V. (Нідерланди).