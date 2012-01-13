Литвин каже, що зекономив 1,6 мільйона на депутатах-прогульниках

Верховна Рада України з вересня по грудень зекономила понад 1,6 млн. грн. на зарплатах народних депутатів, які не відвідували пленарні засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомив на церемонії закриття 9-ї сесії VI скликання.

За його словами, «за час цієї сесії, а точніше - з вересня по грудень, економія заробітної плати народних депутатів склала 1 млн. 660 тис. грн. з огляду на те, що депутати не зареєструвалися біля столів реєстрації письмово, тобто не відвідували засідання Верховної Ради».