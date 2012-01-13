Янукович закликав місцеву владу бути готовою до будь-яких викликів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає місцевих керівників займати активну позицію в реформуванні країни.

Про це він заявив під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ви повинні бути готові до будь-яких викликів», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент закликав майбутніх керівників районів професійно та відповідально підходити до своєї роботи. «Красиві слова повинні бути лише поруч із красивими діями», – сказав він, звертаючись до кандидатів.

«Дуже відповідально підходьте до прийняття будь-якого рішення. Радьтеся з громадськістю, залучайте громадські організації, йдіть до людей, роз’яснюйте. Тільки професійний підхід, тільки сучасний, тільки з огляду на майбутнє», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Ми – влада, яка йде з людьми, це наш обов’язок і цього очікують від вас люди», – підкреслив глава держави.

Він також заявив, що у новому році Україна продовжить рухатися курсом реформ, який був започаткований у 2010 році і продовжувався у 2011-му. «2012 рік - це природне продовження тієї політики, яку ми розпочали ще в 2010 році - я і вся владна команда», - наголосив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що на початку 2010 року економічна ситуація у країні була досить непростою. «Ситуація була дуже важкою. І ми мали виконати зобов’язання, які брали тоді на себе - не допустити боргів із соціальних виплат, по зарплатах, пенсіях. Як мінімум, платити сто відсотків, а краще – трошки підвищити рівень зарплат і пенсій», - зауважив він.

Влада тоді ставила перед собою завдання підняти рівень економіки, підкреслив Президент. Зокрема, планувалося скоротити дефіцит бюджету до 5,6% - і це завдання було виконано впродовж 2010 року. «Зростання ВВП склало 4,3%, промислового виробництва – більш ніж 11%. Реальні доходи населення зросли на рівні близько 10%. Інфляцію вдалося дещо загальмувати», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.