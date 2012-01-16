Королевська хоче єдиного списку від опозиції

Комітету опору диктатурі (КОД) необхідно негайно скликати нараду та розглянути пропозицію Юлії ТИМОШЕНКО про формування єдиного списку опозиції на вибори-2012. Про це пише лідер Української соціал-демократичної партії (УСДП), народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА у своєму блозі на Korrespondent.net.

«Наша партія є повноправним учасником Комітету опору диктатурі. І я, як лідер УСДП, пропоную всім партіям, що входять до складу КОД, негайно скликати нараду з метою розглянути публічну пропозицію Ю.ТИМОШЕНКО про формування єдиного списку опозиційних кандидатів», – зазначила вона.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, опозиція повинна показати, що вона готова зробити все можливе для якісного оновлення влади, зможе ефективно працювати в парламенті та знає, як повернути Україну на європейський шлях розвитку. «Саме в цьому полягає суть послання Ю.ТИМОШЕНКО. І його потрібно обговорити невідкладно. Зі свого боку я повністю підтримую ініціативу Юлії Володимирівни. Українській опозиції вкрай необхідні нові підходи у веденні політичної боротьби», – підкреслила народний депутат.

Конкретну програму дій можна виробити тільки через діалог між партіями та громадянським суспільством, вважає лідер УСДП. Результатом такого діалогу має стати згуртування громадянського суспільства та опозиції навколо спільної стратегічної мети – становлення України як сильної, демократичної, успішної європейської держави.

Крім того, Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає за необхідне налагодити активну роботу опозиції в соціальних мережах, які вже зіграли свою найважливішу роль під час революцій в арабському світі, вивели сотні тисяч людей на демонстрації протесту в Росії.

«Ми повинні показати українському народу, що опозиція готова бути максимально публічною та відкритою перед суспільством», – підсумувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.