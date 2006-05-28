Чому Анджеліна Джолі народжувала в Африці?
12:13, 28 травня 2006Політика
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У Джолі та Піта тепер є дочка
Анджеліна Джолі народила дівчинку. Назвали її Шіло Нувель Джолі-Пітт. Про це сповістив журналістів представник її чоловіка.
Пологи пройшли в африканській країні Намібії. Пара вирішила, що їхня дитина повинна народитись на Африканському континенті, щоб бути близькою з прийомними дітьми. Акторка вже має двох прийомних дітей: хлопчика з Камбоджі та дівчинку з Ефіопії.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі є послом доброї волі ООН у справах біженців. Вона неодноразово відвідувала табори біженців в африканських країнах.
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