Чому Анджеліна Джолі народжувала в Африці?

Анджеліна Джолі народила дівчинку. Назвали її Шіло Нувель Джолі-Пітт. Про це сповістив журналістів представник її чоловіка.

Пологи пройшли в африканській країні Намібії. Пара вирішила, що їхня дитина повинна народитись на Африканському континенті, щоб бути близькою з прийомними дітьми. Акторка вже має двох прийомних дітей: хлопчика з Камбоджі та дівчинку з Ефіопії.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі є послом доброї волі ООН у справах біженців. Вона неодноразово відвідувала табори біженців в африканських країнах.

НТН, 5 канал