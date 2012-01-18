Лавров думає, що позицію Росії щодо української труби «не так описали»

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ вважає, що Україна і Росія повинні врахувати інтереси одна одної при вирішенні газового питання.

Про це він сказав на прес-конференції в Москві за підсумками діяльності російської дипломатії в 2011 р., відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН в РФ.

«Якщо ми хочемо бути близькими партнерами, то ми повинні врахувати інтереси один одного. Смію Вас запевнити, що в політичному плані, не вдаючись до комерційних деталей, Росія готова повною мірою врахувати інтереси України за врахування інтересів Росії нашими українськими друзями», - відзначив С.ЛАВРОВ.

Відповідаючи на запитання, чому Росія відмовляється від створення тристороннього газового консорціуму, про що повідомляли ЗМІ, С.ЛАВРОВ сказав: «Я не думаю, що Ви правильно описали ситуацію з позицією Росії щодо майбутнього ГТС України».

«Ці питання обговорюються серйозно», - додав він.

При цьому С.ЛАВРОВ відзначив, що не займається газовими питаннями.

«Ми займаємося співпрацею у міжнародних справах», - сказав він.