Суд дві години думає, переносити засідання у справі Луценка чи ні

Колегія суддів Печерського районного суду Києва уже майже дві години вирішує у нарадчій кімнаті, чи переносити засідання через відсутність одного із адвокатів екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та адвоката його колишнього водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, тим часом, ще шестеро свідків, які були викликані сьогодні на допит на судовому засіданні на 9.00, чекають результатів заявленого клопотання.