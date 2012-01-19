Янукович звільнив Хорошковського в запас

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив генерала армії України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО з військової служби в запас Служби безпеки України.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 18 січня, В.ЯНУКОВИЧ своїми указами звільнив В.ХОРОШКОВСЬКОГО з посади голови СБУ та призначив його на посаду міністра фінансів України.

Сьогодні зранку іншим указом Президент призначив першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Володимира РОКИТСЬКОГО тимчасово виконуючим обов`язки голови СБУ.

Водночас на кінець сьогоднішнього робочого дня на сайті СБУ немає жодної інформації, в тому числі довідкової, про нового керівника спецслужби.