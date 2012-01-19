У Рівному зросла кількість жертв аварії: ще 2 людини померли у лікарні

У Рівному кількість загиблих при зіткненні мікроавтобуса та вантажівки зросла до 9 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

За їх даними, станом на 20.00 у лікарні померли 2 постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, зіткнення мікроавтобуса „Volkswagen”, який перевозив 18 пасажирів, та вантажного автомобіля „Renault” сталося сьогодні о 17.12 на 2 км західного під’їзду до м. Рівне, поблизу с. Велика Омеляна Рівненського району.

Спочатку повідомлялося про сімох загиблих та одинадцятьох постраждалих.

За даними ЗМІ, в цій маршрутці було 9 дітей.

Маршрутка їхала з Тернопільської області до Рівного. На в`їзді до міста маршрутку занесло на слизькій дорозі і вона виїхала на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнулась з вантажівкою, що саме виїжджала з Рівного. Маршрутка була не рейсовою, а належала приватному підприємцю.