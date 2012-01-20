Польські експерти: Росія забагато хоче від України

Україна не може домовитися про зниження ціни на російський газ через надмірні вимоги Російської Федерації, серед яких контроль за внутрішнім ринком блакитного палива в країні.

Про це йдеться в коментарі польського аналітичного Центру східних досліджень (OSW, Варшава), який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Експерти центру відзначили, що черговий раунд українсько-російських газових переговорів 17 січня знову завершився безрезультатно.

«Головна причина - це дуже великі вимоги Росії. Україна готова погодитись на створення газотранспортного консорціуму для транзиту російського газу на Захід, але відкидає можливість віддати контроль над внутрішнім ринком газу», - зазначили аналітики.

Вони звернули увагу, що газова суперечка між сусідніми державами вже поширилася на інші сфери, нагадавши про справу експорту українського сиру в Росію та російського м'яса в Україну.

Водночас, на думку польських експертів, нинішній конфлікт не призведе до зриву поставок російського газу в Україну та держави Євросоюзу, як це було в 2006 та 2009 роках.

"Газова війна видається мало правдоподібною. Тим більше, що зараз між сторонами діє контракт, котрий регулює спірні питання. Якщо Україна порушить положення угоди, то "Газпром" може звернутися до Арбітражного суду в Стокгольмі", - написали експерти.

Вони нагадали, що згідно з підписаним в 2009 році десятирічним контрактом, Україна в 2012 році має викупити щонайменше 33 млрд. кубометрів газу.

"Якщо візьме 27 мільярдів кубометрів (при нинішніх цінах), це означає, що "Газпром" буде нараховувати Україні борг в розмірі 2,5 млрд. доларів щорічно", - зауважили аналітики.

Експерти висловили думку, що на нинішньому етапі Україні не варто сподіватися на поступки з боку Росії.