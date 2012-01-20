Якщо Кузьмін очолить СБУ, то будуть скандали?

Політолог Вадим Карасьов вважає, що Президент Віктор Янукович не до кінця визначився з кандидатурою на пост голови Служби безпеки, але той факт, що першого заступника голови СБУ Володимира Рокитського призначено виконуючим обов’язки голови СБУ, а не тимчасово виконуючим обов’язки дає підстави говорити про більші шанси саме його кандидатури.

Про це Вадим Карасьов заявив в ефірі «5 каналу».

«Немає ще оптимальної кандидатури. Президент, можливо, ще не до кінця визначився. Але те, що все ж таки Рокитський призначений виконуючим обов’язки, а не тимчасово виконуючим обов’язки дає підстави, все ж таки, говорити про більші шанси щодо нього – бути головою Служби безпеки України», – заявив Карасьов.

«Що потрібно буде від СБУ владі на передвиборчий 2012 рік? Ну, по-перше – можливо, боротьба з корупцією, як показова боротьба з корупціонерами, для того, щоб підвищувати рейтинг правлячої партії, правлячої сили, і влади взагалі. Рокитський, якраз і очолює Головне управління з боротьби з корупцією, першим заступником якраз був у голови СБУ. По-друге – СБУ має працювати в царині контролю над суспільними процесами в цьому році акуратніше, ніж у попередні роки, тому що скандали сьогодні владі не потрібні, особливо після суду над Тимошенко, після того з яким сьогодні іміджем є українська влада у Європі. А для влади дуже важливо в цьому році, щоби вибори в парламент пройшли легітимно, і були визнані легітимними перш за все у Європі, не в Росії. Тому потрібно працювати дуже акуратно, тихо спокійно, тобто без шуму і пилу. Ось, якщо б це місце зайняв Кузьмін, то можливо, все ж таки, це б була каральна машина, більш така наступальна антикорупційна боротьба, але я не виключаю, що були б скандали», – пояснює політолог.