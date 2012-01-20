8 адвокатів у справі Луценка дадуть прес-конференцію в УНІАН

Сьогодні о 12.30 в УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться термінова прес-конференція адвокатів у кримінальній справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА. Тема прес-конференції: «Порушення прав і свобод підсудних у судовій справі, катування у суді». Участь у прес-конференції візьмуть адвокати Ю.ЛУЦЕНКА: Олексій БАГАНЕЦЬ, Ігор ФОМІН, Ігор БАЛИК, Оксана ДИТИНКО. Адвокат колишнього водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА Сергій ПОЛІЩУК, адвокати колишнього співробітника МВС Володимира ТАРАСЕНКА Станіслав СЕРГА та Анатолій КАЛИНЮК, адвокат О.ПАВЛЄНОВА Олександр ТЕРЕЩУК.

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