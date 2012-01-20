Попов доручив усім службам мобілізуватися: зима віддає борги

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов провів екстрену нараду з питань подолання наслідків негоди. Як повідомляє прес-служба КМДА, очільник доручив всім комунальним службам мобілізуватися та вивести на вулиці міста всю снігоприбиральну техніку.

Олександр Попов висловив незадоволення сьогоднішньою роботою комунальників в умовах снігопаду і запевнив, що особисто контролюватиме ситуацію з прибиранням снігу.

«Зима вирішила віддати нам борги. Однак, в арсеналі міста достатньо снігоприбиральної техніки, аби швидко впоратися з негодою. Ми повинні докласти максимальних зусиль, тому що наразі ситуація на дорогах надзвичайно складна. Я особисто контролюватиму роботу всіх служб», – підкреслив Олександр Попов.

Він доручив першому заступнику голови КМДА Олександру Мазурчаку особисто об’їхати з перевіркою вулиці міста, та, за результатами провести ще одну оперативну нараду питань роботи комунальних служб в умовах негоди.

У зв’язку зі зливовим снігопадом, 20 січня та в наступні вихідні 21-22 січня, КК «Київавтодор» проводить роботу з очищення дорожньої мережі та вивезення снігу з автошляхів міста.

Зараз на шляхах працює близько 300 одиниць снігоприбиральної та допоміжної техніки. Близько 500 осіб працюють на вулицях міста, очищаючи від снігу зупинки громадського транспорту, підходи до підземних пішохідних переходів та тротуарів.

Київська міська державна адміністрація закликає водіїв бути обережними, не паркуватися в центрі міста, не створювати аварійних ситуацій та чітко дотримуватись правил дорожнього руху.

ДАІ міста Києва звертається до водіїв з проханням рухатись із ввімкнутими ближніми фарами, або ввімкнутим протитуманним світлом. Також ДАІ рекомендує власникам автомобілів, задля безпеки руху, якомога швидше замінити літню гуму на колесах на зимову.