Адвокат вдови Гонгадзе оскаржить рішення Апеляційного суду

Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО оскаржить сьогоднішню ухвалу Апеляційного суду м. Києва, якою визнано законним рішення Печерського районного суду столиці щодо скасування постанови Генеральної прокуратури про порушення проти екс-Президента України Леоніда КУЧМИ кримінальної справи за підозрою до причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в інтерв’ю журналістам після завершення сьогоднішнього судового засідання колегії суддів Апеляційного суду столиці.

«Вважаю рішення незаконним, оскільки Кримінально-процесуальний кодекс передбачає касацію, будемо її подавати обов’язково», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура в березні 2011 року порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. Його звинувачували у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 року). Л.КУЧМІ було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

16 листопада адвокати колишнього Президента Сергій УЛЬЯНОВ і Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу до Печерського райсуду Києва про скасування постанови щодо порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ у зв`язку з її безпідставністю.

14 грудня 2011 року Печерський райсуд вирішив, що Генпрокуратура безпідставно порушила кримінальну справу проти Л.КУЧМИ.

Скарги до Апеляційного суду столиці на рішення Печерського суду подали В.ТЕЛИЧЕНКО, Генеральна прокуратура, журналіст Олексій ПОДОЛЬСЬКИЙ та адвокати екс-майора Управління держохрони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Павло СИЧОВ і Микола НЕДІЛЬКО.

Сьогодні, 20 січня, Апеляційний суд Києва визнав законним рішення Печерського суду столиці, який скасував постанову першого заступника генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА про порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ.