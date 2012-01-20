Лікарі МОЗ оглянули Луценка і вирішили, що він - у нормі

Лікарі Міністерства охорони здоров’я сьогодні у СІЗО оглянули екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА і констатували, що стан його здоров’я задовільний.

Про це йдеться у повідомленні, розповсюдженому прес-службою Державної пенітенціарної служби України.

"Сьогодні, 20 січня 2012 року, Ю.ЛУЦЕНКА в Київському СІЗО оглянула комісія висококваліфікованих фахівців МОЗ та ДПтС України. За результатами огляду стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА лікарями визнано задовільним, лікування у спеціалізованому медичному закладі на даний час він не потребує", - зазначили у ДПтС.

При цьому у відомстві додали, що комісія надала відповідні рекомендації щодо подальшого медикаментозного лікування та режиму харчування Ю.ЛУЦЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, учорашнє судове засідання у справі Ю.ЛУЦЕНКА тривало понад 14 годин. Суд встиг допитати 9 свідків.

Ю.ЛУЦЕНКУ було зле і йому декілька разів викликали швидку медичну допомогу. Частину засідання через сильний біль він лежав на лаві підсудних.

Учора адвокати просили суд перенести розгляд справи через погіршення стану здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА.

Сьогодні, 20 січня, Печерський райсуд Києва на 24 січня переніс сьогоднішнє засідання у справі Ю.ЛУЦЕНКА, оскільки підсудного не доставили до суду.

У Державній пенітенціарній службі України зазначили, Ю.ЛУЦЕНКО відмовився від участі у судовому засіданні. Водночас у службі зауважили, що в екс-міністра немає медичних протипоказань щодо його участі у судових засіданнях.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, вчинене співробітником правоохоронного органу.