Колесников розповів, що у них з Клюєвим різні підходи

У Бориса Колесникова і Андрія Клюєва - різні підходи до ведення виборчої кампанії Партії регіонів. Про це голова виборчого штабу Борис Колесников розповів в інтерв`ю "Українській правді". Відповідаючи на запитання " Чи правда, що у вас виник конфлікт з Андрієм Клюєвим, результатом чого стало його віддалення від справ Партії регіонів?", Борис Колесников відповів: "У нас з Андрієм Клюєвим є творчі суперечки. І ці суперечки були завжди. У нас різні підходи, різні думки по тому або іншому блоку ведення виборчої кампанії. Але такі суперечки дуже корисні".