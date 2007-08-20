Цушко вирішив, що міліцію підставив Балога

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО заявляє, що відповідальність за проблеми із видачею закордонних паспортів несе глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

„Я б рекомендував БАЛОЗІ дивитися, які Укази готуються на підпис Президенту (він за це відповідає за посадою). Проблема паспортів почалася з 11 травня, після видання Указу Президента про відміну паспортів на паперових носіях”, - зазначив міністр. За його словами, не треба було поспішати, оскільки є час до 2010 року.

На думку В.ЦУШКА, напруга створена спеціально, аби „підставити МВС”. Цим самим, за словами В.ЦУШКА, міністерство поставили в складні умови перед масовими літніми відпустками. Міністр, підкреслив, що саме зазначений Указ змусив МВС на „кабальних умовах” укласти угоди щодо виготовлення паспортів.

„За кордоном сьогодні визнають наш звичайний червоного кольору закордонний паспорт, я сам пересвідчився”, - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня 2007 року Президент видав Указ, яким надано можливість оперативного вирішення питання запровадження нового зразка паспорта громадянина України для виїзду за кордон і його централізованого виготовлення та видачі.

Тим же указом глава держави постановив, що закордонні паспорти для громадян України старого зразка є чинними впродовж терміну їхньої дії.

Між тим МЗС 13 червня на засіданні Кабінету Міністрів порушило питання щодо проблем, які виникли із затримкою видачі закордонних паспортів громадянам України.

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ тоді ж доручив Міністерству внутрішніх справ та Відділам віз і реєстрацій (ВВІР) негайно продовжити видачу закордонних паспортів чинного зразка до впровадження паспортів нового зразка.

Вже 26 червня Кабінет Міністрів затвердив технічний опис та зразок бланку нового закордонного паспорту громадянина України.