Тимошенко не вірить в ядерний вибух

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що після виборів 26 березня не дійде до розпуску нового парламенту через проблему створення коаліції, а також новий парламент не розпочне процедуру імпічменту главі державі.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в інтерв’ю «Українські правді».

Вона впевнена, що розпуску парламенту не відбудеться: «Я дуже добре знаю психологію народних депутатів. Коли постане реальна загроза розпуску, то створять і конституційну більшість, вже не кажучи про звичайну».

«Окрім того, я б не гралася такими технологіями, як розпуск Верховної Ради. В політиці розпуск парламенту – це як ядерний вибух. В Конституції виписана норма про розпуск Верховної Ради, яка повинна мати, радше, стримуючий характер, а не слугувати спонуканням до дії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Також, на її переконання, у новому парламенті неможливим є початок процедури імпічменту.

«Ми не для того спільно обирали з таким трудом ЮЩЕНКА Президентом, щоб зараз говорити про імпічмент», - каже Ю.ТИМОШЕНКО.