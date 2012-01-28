На Банковій хочуть, щоб КПК був ухвалений уже в лютому

Радник Президента України, керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ вважає, що Кримінально-процесуальний кодекс має бути прийнятий в першому читанні в перший день роботи пленарної сесії Верховної Ради. Про це він повідомив в прямому ефірі Шустер Live.

А.ПОРТНОВ наголосив: "Ми плануємо 10 числа (мабуть, йдеться про 19 лютого, бо 7 лютого розпочинається нова сесія парламенту України. - УНІАН) пройти парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності, і 10 числа спробувати в першому читанні в парламенті прийняти цей закон".

При цьому зазначив, що "потім, після того, як всі поправи надійдуть, на першому сесійному тижні після того, як сплине двотижневий термін, який дається згідно з регламентом Верховної Ради, ми плануємо просити парламент прийняти цей закон у другому читанні, не змінюючи його суть, це дуже важливо", - уточнив керівник Головного управління.

"Після цього плануємо підписати у глави держави, щоб через деякий час він почав діяти", - наголосив А.ПОРТНОВ.