Адвокат не вірить, що Луценка звільнять
"Я розумію, де ми сьогодні живемо"
Адвокат Олексій БАГАНЕЦЬ не вірить, що Печерський райсуд Києва на виконання вимоги резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи звільнить його підзахисного екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА з-під варти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявив учора в інтерв’ю журналістам під час перерви в судовому засіданні у справі Ю.ЛУЦЕНКА.
«Що стосується виконання резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи, то я вважаю, що це дійсно сигнал для уряду і Держави Україна, підказка про те, що йому треба негайно знайти вихід і відновити справедливість та законність щодо Юрія ЛУЦЕНКА, який знаходиться під вартою», - сказав А.БАГАНЕЦЬ.
За словами адвоката, він не вірить, що суд змінить його підзахисному міру запобіжного заходу. «З приводу того, чи я вірю, що будуть вжиті якісь заходи, - я в це не вірю, я розумію, де ми сьогодні живемо, яка реальна ситуація в державі, але я ще раз підкреслюю, що на сьогоднішній день реальних будь-яких підстав щодо утримання Юрія ЛУЦЕНКА під вартою немає, тим більше, для винесення обвинувального вироку відносно нього», - сказав О.БАГАНЕЦЬ.
Як повідомляв УНІАН, 26 січня на сесії у Страсбурзі ПАРЄ ухвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.
У документі ПАРЄ, зокрема, висловила стурбованість станом здоров’я ув’язнених колишніх урядовців: екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА і колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.
Асамблея закликала українську владу негайно звільнити Ю.ЛУЦЕНКА та В.ІВАЩЕНКА.