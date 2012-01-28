Адвокат не вірить, що Луценка звільнять

Адвокат Олексій БАГАНЕЦЬ не вірить, що Печерський райсуд Києва на виконання вимоги резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи звільнить його підзахисного екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА з-під варти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявив учора в інтерв’ю журналістам під час перерви в судовому засіданні у справі Ю.ЛУЦЕНКА.

«Що стосується виконання резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи, то я вважаю, що це дійсно сигнал для уряду і Держави Україна, підказка про те, що йому треба негайно знайти вихід і відновити справедливість та законність щодо Юрія ЛУЦЕНКА, який знаходиться під вартою», - сказав А.БАГАНЕЦЬ.

За словами адвоката, він не вірить, що суд змінить його підзахисному міру запобіжного заходу. «З приводу того, чи я вірю, що будуть вжиті якісь заходи, - я в це не вірю, я розумію, де ми сьогодні живемо, яка реальна ситуація в державі, але я ще раз підкреслюю, що на сьогоднішній день реальних будь-яких підстав щодо утримання Юрія ЛУЦЕНКА під вартою немає, тим більше, для винесення обвинувального вироку відносно нього», - сказав О.БАГАНЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня на сесії у Страсбурзі ПАРЄ ухвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

У документі ПАРЄ, зокрема, висловила стурбованість станом здоров’я ув’язнених колишніх урядовців: екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА і колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Асамблея закликала українську владу негайно звільнити Ю.ЛУЦЕНКА та В.ІВАЩЕНКА.