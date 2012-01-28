Нардеп пророкує міжнародну ізоляцію України через справу Тимошенко

Лідер УСДП, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА наголошує, що міжнародне економічне співробітництво буде залежати від того, чи зможе екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО взяти участь у парламентських виборах 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСДП, за її словами, усі запитання світових лідерів у Давосі до представників нинішньої влади України зводилися до одного: коли буде звільнена лідер Ю.ТИМОШЕНКО та інші політв`язні.

«Незважаючи на те, що форум у Давосі традиційно був присвячений економіці, щодо України лунало лише одне запитання стосовно строків звільнення лідера української опозиції Юлії ТИМОШЕНКО», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона стверджує, що європейські політики «дали зрозуміти представникам української влади, що міжнародне економічне співробітництво буде залежати від того, чи зможе Ю.ТИМОШЕНКО взяти участь у виборах 2012 року».

«Європейські лідери дали чіткий сигнал нинішній владі: економічне співробітництво та, відповідно, інвестиційна привабливість України напряму залежить від долі ЮЛІЇ Тимошенко», – підкреслила народний депутат.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, «Європа сьогодні не розуміє поведінки української влади, яка, прибувши на форум, уникає відвертого діалогу зі світовими лідерами».

Серйозним дзвінком для України назвала народний депутат резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи.

«Резолюція ПАРЄ – це екзаменаційні питання для несумлінного студента, якому сказали з`явитися на іспит за місяць, – додала вона. – Наступним кроком можуть стати список відповідальних осіб за ситуацію в Україні та запровадження санкцій. Сьогодні вкотре Україна стоїть на роздоріжжі – або азійщина, або європейські перспективи.

Лідер УСДП не виключила, що в разі, якщо нинішня влада не дослухається до вимог світової спільноти, Україна опиниться у міжнародній ізоляції.

«Сьогоднішня поведінка влади напряму диктує, яким шляхом буде розвиватися наша країна, як її буде сприймати світ. Або ми будемо сприйматися як країна з демократичними цінностями та розвиненою економікою, або ми опинимося в міжнародній ізоляції. Резолюція ПАРЄ та форум у Давосі це продемонстрували», – наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.