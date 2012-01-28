Російський канал показав фільм про «скинуту принцесу» Тимошенко

Російський телеканал НТВ в програмі «Російські сенсації» показав телевізійний фільм «Залізна Юля» про політичну кар`єру і особистість екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, у фільмі показано її інтерв`ю різних років, а також інтерв`ю з її донькою Євгенією ТИМОШЕНКО та чоловіком Олександром ТИМОШЕНКОМ, які заявляють про плани української влади фізично усунути колишнього прем`єра.

«Бідна дівчинка з Дніпромаша. Як вона стала хазяйкою цілої країни? Що її пов`язує з Примадонною? Її сімейний притулок, її донька, її чоловік і ті, хто її зрадив. Вперше любов і самота скинутої принцеси», - йдеться в анотації до програми.

У фільмі розповідається, що коли вірити декларації про доходи Ю.ТИМОШЕНКО, то у неї дуже скромний фінансовий статок. Після цього було показано коментар народного депутата Олега ЛЯШКА, який каже, що їй треба було повідомити про своє майно.

«Бути двічі прем`єр-міністром, дожити до півстоліття і писати, що ні хатини, ні квартири, ні машини – це смішно», - зауважив О.ЛЯШКО.

У фільмі також розповідається про предків і походження Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, було сказано, що батько покинув сім`ю, коли Юлі були три роки. Окремо розповідається про складнощі, з якими зіткнулася її мати в цей період.

Окрім цього підкреслюється, що Ю.ТИМОШЕНКО працювала на шинному заводі, але в 90-ті зрозуміла, що «бізнес як свободу не дають, а завойовують». Бізнес Ю.ТИМОШЕНКО почала з відеосалонів, а через роки вона очолила корпорацію ЕЄСУ, повідомляють автори стрічки.

Окремо творці фільму зупинилися на стилі Ю.ТИМОШЕНКО як сексапільної бізнес-леді. Наголошується, що її коса надокучила в політиці не менше, ніж родима пляма Михайла ГОРБАЧОВА, і як вона виділялася в білому одязі «на тлі сірої маси олігархів і партійних функціонерів».

«У політику вона пішла, за її словами, рятувати країну, на думку супротивників – захищати себе і бізнес від кримінальної відповідальності», - запевняють автори фільму.

Окремо розповідається про суд над Ю.ТИМОШЕНКО, а також про час після перевозу в колонію. Зокрема, наводяться слова лікарів про складнощі з її здоров`ям.

В інтерв`ю її адвокат Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО хотіли убити у в`язниці і зробили їй укол, від якого вона була без свідомості понад 20 хвилин.

«Інформація про застосування препарату «Гонг» (гамма оксимасляної кислоти) носить неофіційний характер, і природно нам це ніхто не підтвердив, ми одержали цю інформацію оперативним шляхом», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За словами авторів фільму, цей препарат заборонений в Європі і використовується тільки в країнах СНД. При цьому гамма оксимасляна кислота вважається набагато небезпечнішою пропафолу, від якого в червні 2010 року помер Майкл Джексон.

«Доля розкидала колись могутню сім`ю скинутої принцеси. Чоловік – у вигнанні за кордоном, донька – в партійній штаб-квартирі в Києві, глава сім`ї - в Харківській колонії. Юлія Володимирівна - страшний гравець. Вся історія її життя - це битва: з убогістю, конкурентами в бізнесі і боротьба за владу. Діставшись до вершини, вона одразу втратила все, а значить попереду нові ігри і як завжди ва-банк», - цими словами закінчується фільм.