На місце Карпачової сватають голову Гельсінської спілки

Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) звернулася до депутатів Верховної Ради з пропозицією висунути на посаду Уповноваженого з прав людини Євгена ЗАХАРОВА, голову Правління УГСПЛ.

На цьому наголошується у відкритому зверненні до парламенту, текст якого передано УНІАН.

8 лютого Верховна Рада прийматиме рішення стосовно кандидатури Омбудсмана, який змінить на цій посаді Ніну КАРПАЧОВУ.

«Зрозуміло, що нинішній владі не потрібен ефективний захисник людських прав. Але він потрібен нам, громадянам! Організації громадянського суспільства не повинні у цій ситуації стати пасивними спостерігачами політичного торгу за цю посаду, який, до речі, вже розпочався», - зазначається у зверненні.

«Для того, аби на повний голос заявити, яким насправді повинен бути Омбудсман, необхідне реальне обличчя, яке уособлюватиме оті високі професійні та людські чесноти. Потрібна особистість, яка демонструє і бачення шляху, яким потрібно йти і реальну спроможність утверджувати в країні принципи верховенства права та людської гідності», - вважають в УГСПЛ.

«Свою спроможність бути сильним та незалежним від політичних інтриг Омбудсманом Захаров довів десятиліттями плідної правозахисної діяльності. Багато хто з нас знає цю людину особисто. Знає, що й питання важливості екологічних прав для України в сучасному світі зрозумілі та близькі йому», - запевняють автори звернення.

«Громадянам в Україні у цей момент належить зробити усе можливе, для того, аби країна отримала справжній, не іграшковий інститут Уповноваженого», - наголошується у документі.