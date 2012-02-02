Попов не хоче чути про економію, коли йдеться про порятунок життів

Цьогоріч на утримання Станції швидкої медичної допомоги Київ виділив на 38,2% більше коштів, ніж минулого року. Тобто «швидка медицина» отримає на 35 млн. 546,9 тис. грн. більше.

За словами голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, невідкладна допомога у столиці повинна стати якомога швидшою та ефективнішою. Задля цього місто не пошкодувало ані грошей, ані ресурсів.

«Екстрена медична допомога – це та галузь, з реформою якої ми не можемо дозволити собі зволікати. Йдеться про життя та здоров’я киян. Ми маємо розуміти, що чим швидше карети доставлятимуть хворих у медичні заклади, і чим краще лікарі швидкої будуть забезпечені медикаментами – тим більше шансів врятувати якомога більше життів. А це найголовніше наше завдання», – цитує очільника міськдержадміністрації сайт київської влади.

Надані містом кошти підуть, серед іншого, і на додаткове оснащення карет екстреної допомоги та покращення умов праці співробітників «швидкої». Крім того, в арсеналі медиків побільшає ліків, зокрема, і дороговартісних препаратів, які застосовуються при лікуванні інфарктів та інсультів. Так, видатки на медикаменти з розрахунку на один виклик швидкої допомоги зросли, у порівнянні з минулим роком, з 6 до 35 гривень.

«Хіба може бути мова про економію, коли йдеться про порятунок життів. Важливо, аби «швидка» не лише приїжджала вчасно, але й мала все необхідне для допомоги хворим. Наша мета – забезпечити максимально якісну медичну допомогу киянам ще на догоспітальному етапі», – сказав Олександр Попов.

Нині нормативи вимагають від «швидкої» прибуття за адресою не довше, аніж за 10 хвилин після виклику. Аби київська «швидка» завжди прибувала вчасно, у місті створять сітку пунктів базування бригад. Сьогодні передбачено 25 постійних пунктів на території медичних закладів, та ще 16 – тимчасових. З цією ж метою на станції розпочалася робота з модернізації засобів зв’язку та автоматизованої інформаційно-диспетчерської системи (АІДС). Це дозволить здійснювати управління роботою швидкої допомоги в режимі реального часу. Зокрема, автоматизуються процеси прийому викликів «103» та їхній аналіз за приводом і територіальними ознаками. Інформація миттєво передаватиметься на підстанцію, що розташована найближче до адреси виклику. Одночасно виклик отримуватиме безпосередньо бригада швидкої медичної допомоги через GPS-навігатори.

Цього року на реконструкцію очікує і сама будівля Київської міської станції швидкої медичної допомоги. Там запланована надбудова 4-го поверху для єдиної диспетчерської служби. Також «швидка» отримає нове програмне забезпечення, комп’ютерну систему та сучасні засоби зв’язку. Для цього у міському бюджеті запланували 1 мільйон гривень. За кошти ж державного бюджету Київ придбав 63 нові автомобілі для Станції швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, з початку медичної реформи у Києві розмежовано швидку та невідкладну медичну допомогу для дорослого та дитячого населення, спеціалізовані психіатричні бригади передано до складу психіатричної лікарні, Київрадою затверджено правила виклику бригад швидкої та невідкладної медичної допомоги, створено Київський міський центр екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф, придбано спеціальний одяг для персоналу, функціонує окреме автотранспортне підприємство для забезпечення ЛПЗ спеціалізованим санітарним автотранспортом.