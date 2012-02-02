Нардеп: за 20 років ніхто не з'ясував реальну кількість пільговиків

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Валерій КОНОВАЛЮК наполягає на необхідності реформування соціальної сфери, одним із головних аспектів якого є упровадження загальнодержавної автоматизованої системи і електронної соціальної карти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата.

За словами В.КОНОВАЛЮКА, соціальна сфера потребує невідкладного реформування, оскільки зараз в Україні існує 2285 різних пільг, а з 21 млн. українців, які їх одержують, - 77% не можна назвати малозабезпеченими; борг держави перед пільговиками становить 4 річні бюджети країни; соціальні витрати держави перевищують 45 млрд. грн. на рік.

«Сумно, - зазначає В.КОНОВАЛЮК, - що через 20 років в Україні ніхто не знає, яка кількість пільговиків проживає у країні, як розподіляються кошти на соціальну підтримку громадян. І чи вигідна така ситуація Президенту, який звертав увагу на те, що процес реалізації реформ нагадує топтання на місці?».

При цьому, за словами депутата, у державі вже розроблена автоматизована система обліку пільговиків і електронна соціальна карта, і є всі можливості розпочати процес їх упровадження вже найближчим часом. В.КОНОВАЛЮК підкреслив, що до створення нової інформаційної системи і прототипу соціальної карти залучалися фахівці Інституту економіки НАН України, Міністерства соціальної політики, Національного банку України, Пенсійного фонду України.

Він зазначає, що «таким шляхом проходили багато країн Східної Європи, наші сусіди, які сформували нову систему соціального захисту. Досвід багатьох країн світу і висновки українських експертів говорять про те, що реалізація проекту електронної соціальної карти зробить процес надання різних пільг громадянам адресним, прозорим, заощадить безліч бюджетних коштів, значно скоротить чиновницький апарат і корупцію».

«У результаті реалізації програми соцкарти питома вага державних коштів, що виділяються на соціальний захист малозабезпеченим верствам населення, повинна збільшитися з 23% до 50%. Упровадження прозорої системи розподілу соціальних пільг забезпечить економію бюджету України від 5 млрд. грн. до 10 млрд. грн. щорічно, а соціальна допомога стане адресною», - упевнений В.КОНОВАЛЮК. При цьому держава зможе здійснювати повний контроль над витрачанням бюджетних коштів у соціальній сфері, а не віддавати цю функцію на відкуп місцевим чиновникам. Окрім цього, істотно скоротиться кількість бюрократів, які задіяні в нинішній схемі надання соціальних виплат, а також зменшиться кількість тих, хто звертається по соцдопомогу, за рахунок того, що багато «липових» пільговиків втратять можливість одержувати допомогу від держави, заявляє депутат.