У справі про голосування вдома ЦВК судитиметься з судом
09:06, 23 серпня 2007Політика
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Магера підтвердив рішення подати апеляцію
ЦВК на сьогоднішній нараді вісьма голосами прийняла рішення про подачу до Вищого адміністративного суду апеляції на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва стосовно позову БЮТ. Про це РБК-Українаповідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера.
Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва зобов"язав ЦВК переглянути проект постанов стосовно форми заяви виборця для голосування на дому і, зокрема, суд наголосив на необхідності надання підтверджуючих документів для виборців, які за станом здоров"я не зможуть самостійно прийти на виборчі дільниці.
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