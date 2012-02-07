Кримський спікер заявляє, що його «дратує» українська мова в діловодстві

Верховна рада Криму створила робочу групу з моніторингу функціонування російської мови та інших національних мов автономної республіки у сферах освіти, культури, фармакології, нотаріаті, судочинстві, в діяльності правоохоронних органів, торгівлі, рекламі і телерадіомовленні.

Йдеться про дотримання статті 10 Конституції України і статей 10-14 Конституції Криму.

«(Дратує) те, що багато міністрів починають звертатися до нас українською мовою... Знову пішло листування (українською), знову починаємо відкатуватися назад», - сказав спікер кримського парламенту Володимир КОНСТАНТИНОВ журналістам сьогодні після засідання президії ВР Криму, де була створена робоча група.

Він повідомив також, що парламент Криму готує звернення про ухвалення закону про мови, яке планується розглянути на найближчому пленарному засіданні в лютому.

«Поки кіно в Сімферополі ми не дивитимемося російською мовою, нічого доброго не буде», - сказав В.КОНСТАНТИНОВ.