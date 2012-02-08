У Майкрософт обіцяють Києву $0,5 млрд, якщо притисне кожного 10-го «пірата»

В Україні піратство процвітає й має тенденцію до зростання.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив юридичний представник Adobe Systems INC в Україні Павло МИКОЛЮК у ході круглого столу «Дотримання авторських прав: пережиток минулого чи ознака цивілізованого суспільства?» в Інституті Горшеніна.

За його словами, в Україні законодавство дозволяє правовласникам захищати свої права, зокрема існує адміністративна й кримінальна відповідальність за розповсюдження неліцензійного контенту.

«Інша справа, що це живе паралельно з реаліями, які є в Україні. Й той рівень піратства, який є на сьогоднішній день... - приміром, у сфері ІТ він становить 85%, і цей рівень за останні три роки не падає, а навпаки, має тенденцію до його збільшення, - говорить про те, що паралельно із законодавством живе велике піратське середовище, яке не піддається дії зі сторони правоохоронних органів», - зазначив П.МИКОЛЮК. При цьому, за його словами, рівень піратства з продукцією його компанії ADOBE в Україні становить 95%.

На думку П.МИКОЛЮКА, вирішенню цієї проблеми заважає й неготовність українського суспільства. «Останній приклад із сайтом Ex.ua показав, що суспільство категорично не готове сприймати нормальні правила ігри, виписані в законі», - підкреслив він.

Тому представник компанії, що випускає комп`ютерні програми, вважає, що проблему потрібно вирішувати комплексно, й не лише у сфері змін до законодавства.

Як сказала директор корпоративних комунікацій і соціальних програм "Майкрософт Україна" Яніна КЛЮЧКОВСЬКА, одна з IT-компаній підрахувала, що якщо за чотири роки знизити рівень піратства в Україні хоч би на 10%, то це принесе країні півмільярда доларів інвестицій. Вона висловила жаль, що в українському уряді не проводять такі підрахунки і не роблять відповідних кроків, щоб досягти таких результатів.

Я.КЛЮЧКОВСЬКА нагадала, що "Майкросфот" інвестує 9 мільярдів доларів на рік на розробку нових технологій. «Ясно, що нам хочеться ці інвестиції захищати. У постіндустріальному суспільстві має вартість не лише виконання ідеї, але й сама ідея. Дійсно, законодавство у сфері інтелектуального права недосконале. Проте, якщо ми з ним не згодні, ми повинні його обговорювати й вносити зміни на законодавчому рівні. Те, що законодавство комусь не подобається, не привід красти. Коли піратів захищають представники вищих ешелонів влади, нас це дивує", - заявила Я.КЛЮЧКОВСЬКА.