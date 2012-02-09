На українських трубах і люках можна смажити яєшню (відео)

Ентузіасти, які агітують за теплозбереження, довели, що на українських трубах і люках можна смажити яєшню, повідомляє ТСН. Дорогою до будинків у повітря вилітає стільки тепла, що його вистачає приготувати сніданок. Тож виходить, що у країні, яка приречена заощаджувати газ, тепло не економлять.

Люки, з яких виходить пара, бачив кожен. Та не всі знають, що на тепловізорі ці місця показують майже температуру кипіння, за шкалою Цельсія до 79 цілих і 83 десятих градусу. Щоб такі цифри зробити зрозумілішими, ентузіасти, які агітують за теплозбереження, готують на каналізаційному люкові звичайну яєшню. Звичайне українське куряче яйце, розбивають у термостійкий посуд і ставлять на люк. Накривають і чекають хвилин зо п`ять. Імпровізовану пательню затуляють від вітру, і сніданок на узбіччі готовий. "Кому ще шматочок? - цікавиться експерт з енергозбереження Святослав Павлюк. - Класне яйце, до речі".

"Таких люків в околиці я можу нарахувати декілька десятків, це тільки на Подолі", - запевняє Святослав Павлюк.

Ще одне місце, де обігрівається повітря - труби теплотраси, їхня температура сягає 95 градусів. На таких трубах не тільки яєшню смажити, а й спати можна. У великі морози труби теплотраси, напевне, рятують життя багатьох безхатьків. Тут теж посмажили яйця. "Насправді яєшня не до кінця готова, - коментує Святослав Павлюк, - але побіліла, в хороших ресторанах яєшня-глазунья, так що смачного".

Якщо замінити труби, можна зекономити третину тепла. Це вже підрахували у Змієві на Харківщині, де поставили поліуретанові труби. "Ми сукупно зекономили близько тридцяти процентів тепла, - каже голова Зміївської райдержадміністрації Євген Мураєв. - Це дасть можливість знизити тарифи для населення на дванадцять відсотків, натомість це окуповується протягом кількох опалювальних сезонів".

Правда, у Змієві це був пілотний проект, на який гроші дала держава, а от місцевих бюджетів поки що не вистачає.