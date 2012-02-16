Литвин хоче, щоб за підкуп нардепа відповідали «і один, і другий»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що народні депутати, причетні до інциденту навколо начебто підкупу парламентаріїв, мають нести відповідальність, якщо ці факти доведе Генеральна прокуратура.

Про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на прес-конференції у Житомирській області, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи мають народні депутати Роман ЗАБЗАЛЮК та Ігор РИБАКОВ бути позбавлені депутатських мандатів і притягнуті до кримінальної відповідальності.

«Якщо буде доведено цей факт, то я вважаю, що повинен відповідати і один, і другий», - сказав він.

При цьому В.ЛИТВИН зауважив, що міру цієї відповідальності має встановлювати саме Генеральна прокуратура України.

За словами голови ВР. подібним фактам необхідно покласти край і винести з цього інциденту урок. «Далі займатися моралізаторством я вважаю неприйнятним», - сказав він.