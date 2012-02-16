МОЗ: Тимошенко ознайомили з висновками незалежної медичної комісії

Інформація про те, що Юлія Тимошенко не була ознайомлена з результатами обстеження, не відповідає дійсності. Про це заявляє прес-служба МОЗ України

"Із висновками обстеження німецьких лікарів Тимошенко була ознайомлена 15 лютого о 14.00 в присутності усіх членів незалежної медичної комісії.

Канадські лікарі, які були представлені приватно практикуючими сімейними лікарями первинної ланки, а також акушером-гінекологом, проводили первинний огляд Тимошенко 15 лютого 2012 року протягом дня декілька разів.

Висновки та рекомендації канадських медиків також були доведені до відома пацієнтки.

15 лютого під час чергового огляду в присутності канадських лікарів Тимошенко дала письмову згоду на ознайомлення усіма членами незалежної медичної комісії з висновками німецьких та канадських лікарів у відповідності до тристоронньої домовленості для прийняття спільного рішення щодо діагнозу та рекомендацій про подальшу тактику надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному веб-сайті МОЗ.

Міністерство стверджує , що фахівцями комісії було встановлено остаточний діагноз Тимошенко, а

рекомендації щодо терапевтичного лікування і реабілітації ув`язненої лікарі передали до Державної пенітенціарної служби.

"Основні напрямки діагностики та реабілітації, викладені у висновках спільної медичної комісії, відповідають попереднім висновкам українських спеціалістів.

Поширена у ЗМІ інформація про те, що начебто лікарі радять Тимошенко хірургічне втручання, не відповідає дійсності.

Зокрема, за словами іноземних та вітчизняних лікарів, необхідності у госпіталізації та оперуванні Тимошенко немає", - заявляють у МОЗ.