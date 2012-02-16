У ФПУ вважають, що з українців повинні брати удвічі менше податків
Чому мільйонери «випадають» із системи
Федерація профспілок України (ФПУ) наполягає на диференційованому підході до оподаткування доходів громадян.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови ФПУ Сергій КОНДРЮК сьогодні під час інтернет-конференції.
Серед вимог ФПУ - запровадити неоподатковуваний податком мінімум доходів на рівні прожиткового мінімуму для всіх громадян. «Суть цієї вимоги в тому, що заробітна плата, як і дохід підприємства, повинні складатися з двох частин: частина, яка не оподатковується (неоподатковуваний податком мінімум), і частина, яка підлягає оподаткуванню, - адже оподатковуватися повинен прибуток від праці», - зазначив С.КОНДРЮК. За його словами, за таких умов при заробітній платі, наприклад, у 2 тис. грн. працівник платитиме в два рази менше податку.
«Введення неоподатковуваного податком мінімуму навіть за умови збереження єдиної ставки податку забезпечує диференціацію в оподаткуванні», - сказав С.КОНДРЮК.
Крім того, ФПУ наполягає на забезпеченні оподаткування трудових доходів за ставками хоча б не вищими, ніж нетрудові доходи, що, в свою чергу, стимулюватиме працівників. «Більш того, деякі трудові доходи взагалі не оподатковуються - відсотки, нараховані на цінні папери, емітовані Мінфіном, а відсотки за депозитними вкладами оподатковуватимуться лише з 1 січня 2015 року за ставкою 5%. Таким чином, мільйонери просто «випадають» із системи реального оподаткування, незважаючи на те, що чисельність їх за останній рік зросла майже на 20%», - зазначив С.КОНДРЮК.
ФПУ підтримує проекти законів, розроблені Мінсоцполітіки, про введення податку на багатство й оподаткування офшорних операцій.
За словами С.КОНДРЮКА, в більшості країн світу застосовується диференційована шкала оподаткування з максимальними ставками, які іноді перевищують 50% (у Данії - 51,5%, Бельгії - 53,7%, Швеції - 56,4%). Разом із тим, у більшості таких країн встановлено неоподатковуваний мінімум доходів громадян, розмір якого достатній для задоволення не лише фізичних потреб, але й духовних.