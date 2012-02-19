Янукович поставив Фірташа на чолі тристоронньої ради

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Дмитра ФІРТАША головою Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як йдеться в документі, Д.ФІРТАША призначено відповідно до статті 13 Закону України «Про соціальний діалог в Україні».

Як повідомляв УНІАН, раніше Національна тристороння соціально-економічна рада рекомендувала В.ЯНУКОВИЧУ призначити голову Федерації роботодавців України Д.ФІРТАША на пост голови Національної ради.

*** НТСЕР – створений Президентом України орган, який представляє консолідовану позицію роботодавців, уряду та профспілок з трудових, соціальних та економічних питань.