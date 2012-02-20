100 іноземних інвесторів підтвердили участь у Київському інвестфорумі

Київська міська державна адміністрація визначила ключові проекти, що будуть винесені на перший Київський інвестиційний форум 29 березня 2012 року. Як повідомляє прес-служба КМДА, ці проекти відповідають завданням Стратегії розвитку Києва до 2025 року та спрямовані на вирішення інфраструктурних проблем столиці.

«Проектами, що будуть презентовані на Київському інвестиційному форумі та є найважливішими для міста, визначено будівництво четвертої лінії метрополітену в напрямку мікрорайонів «Вигурівщина-Троєщина», зведення міжнародного ділового району «Київ-Сіті», технопарку «Bionic Hill» та модернізацію мереж водопостачання та водовідведення міста ПАТ «АК «Київводоканал», що запланована в рамках програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки». Ми вважаємо, що саме ці проекти дозволять столиці залучити інвестиційні кошти для інфраструктурних змін, які стануть рушійними для економіки Києва, дозволять збільшити темпи її зростання, як це заплановано у Стратегії розвитку», – заявив Руслан Крамаренко.

За його словами, перелік проектів, що будуть винесені на Форум постійно поповнюється, але вже сьогодні Головним управлінням економіки та інвестицій відібрано для участі у Форумі ряд проектів на суму близько 100 млрд. грн.

Крім того, за даними Головного управління економіки та інвестицій, Форум буде організовано таким чином, що крім презентації ключових проектів, на ньому будуть проведені галузеві роад-шоу. А саме: презентовані проекти в галузях «Першокласна інфраструктура комунальних послуг», «Першокласна транспортна інфраструктура», «Центр поруч з домом», «Здоровий киянин» та «Культурна височина».

Київський інвестиційний форум, організований Київською міською державною адміністрацією, Фондом «Ефективне управління» та видавництвом The Financial Times, відбудеться 29 березня 2012 року. Мета проведення – презентація інвестиційного потенціалу Києва та конкретних проектів. На сьогоднішній день вже близько 100 іноземних інвесторів підтвердило свою участь у Форумі.