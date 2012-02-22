Литвин: дехто вже продемонстрував фальстарт і рвонув на виборчі перегони

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН назвав «політичними маніфестами» проекти постанов щодо виконання вимог резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у програмі «Порядок денний» на першому каналі українського радіо.

За його словами, автори проектів цих постанов, «вносячи ці документи, не розраховували на їх практичний результат, а розраховували виключно на політичний процес».

На його думку, якби політики хотіли ухвалити реальні рішення щодо резолюції ПАРЄ, то їхні пропозиції мали б зовсім інший характер.

«Але я розумію, що всі вже стоять на низькому старті, дехто вже продемонстрував фальстарт і рвонув на виборчі перегони», - підкреслив В.ЛИТВИН.

На його думку, опозиціонери не хочуть вийти на діалог чи компроміс, а відповідно й на рішення. «Переслідується мета інша - воювати, звинувачувати, розколювати суспільство з розрахунку на те, що люди будуть орієнтуватися на ту чи іншу частину політиків, ту чи іншу частину політикуму. Це дуже поганий хід, бо наша країна надзвичайно складна, ми складне суспільство, і нам потрібно, як ніколи, вести серйозну розмову», - наголосив голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня на сесії у Страсбурзі Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

Асамблея, зокрема, закликала Україну негайно провести конституційну реформу з урахуванням висновків Венеціанської комісії, а також висловила стурбованість недосконалістю нового закону про вибори в Україні.

Крім того, у документі ПАРЄ висловила стурбованість станом здоров’я ув’язнених колишніх урядовців України: екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА і колишнього прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

Також ПАРЄ виступила за скасування обвинувачень членам колишнього уряду України.

ПАРЄ не виключила застосування санкцій проти України за невиконання її вимог.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сформував робочу групу, яка має працювати над втіленням рекомендацій, викладених у резолюції.

Сьогодні фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагала в середу, 22 лютого, розглянути проект постанови щодо плану виконання резолюції ПАРЄ.