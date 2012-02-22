Газпром: Після запуску «потоків» Україна матиме нульове значення для транзиту

Після реалізації запланованих «Газпромом» газотранспортних проектів «Південний потік» і «Північний потік» транзитне значення України для експорту російського газу дорівнюватиме нулю.

Про це заявив офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ, повідомили УНІАН у прес-службі газового холдингу.

«Після реалізації всіх запланованих «Газпромом» газотранспортних проектів - «Південний потік» із максимальною продуктивністю, «Північний потік» із додатковими новими нитками, - враховуючи вже наявні у власності компанії транспортні потужності в Білорусії й у Чорному морі, транзитне значення України для експорту російського газу дорівнюватиме нулю», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної та Центральної Європи - проект «Південний потік».

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією та Австрією підписано міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG для реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI - 20%, німецької компанії Wintershall Holding GmbH і французькіої EDF - по 15%.

Першу чергу газопроводу «Північний потік», що з`єднав Росію й Німеччину по дну Балтійського моря, потужністю 27,5 млрд. куб. м на рік було запущено 8 листопада. Запуск другої черги, після якого потужність трубопроводу подвоїться, заплановано на жовтень 2012 року. Наразі побудовано 917 км із 1224 км другої нитки.

Передбачається, що в 2012 році по першій нитці «Північного потоку» буде вже транспортовано до 27,5 млрд. куб. м відповідно до технічних можливостей.

Акціонерами проекту Nord Stream є російський «Газпром» (51%), німецькі Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французька GDF Suez і нідерландська Gasunie (по 9%).