Правозахисники: вирок Луценку не буде результатом справедливого суду

Який би вирок не було ухвалено у справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, він не буде результатом справедливого суду в правовій системі відносно правил судової практики та основних принципів прав людини.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН висновку доповіді Данського Гельсінкського комітету з прав людини щодо вироку у справі Ю.ЛУЦЕНКА, автором якого є Мікаель ЛЮНГЬБО. (УНІАН: очікується, що вирок у справі Ю.ЛУЦЕНКА буде оголошено в понеділок, 27 лютого).

Зокрема, особлива увага звертається на те, що дії та рішення, через які Ю.ЛУЦЕНКО зазнає кримінального переслідування, в інших країнах вважаються нормальною політичною діяльністю, яка потенційно може мати політичні, а не кримінально-правові наслідки. «У зв'язку з політичною ситуацією та ситуацією з верховенством права є сильна підозра, що кримінальне переслідування є політично мотивованим і вибірковим», - йдеться в прес-релізі.

Також звертається увага на те, що всі троє суддів «дуже молоді» й двоє з них ще повинні бути безстроково обрані Верховною Радою, більшість у якій належить політичним супротивникам Ю.ЛУЦЕНКА.

У тексті також зазначається, що загалом українські суди лише в 0,2% випадків приймають виправдувальні вироки, що свідчить про недостатність презумпції невинуватості й про те, що судова система не функціонує належним чином, як неупереджений і незалежний контролер виконавчої влади.

У прес-релізі згадується, що суд дозволив не бути присутнім ряду свідків у залі суду, обмежившись їхніми документальними свідченнями, що не дозволило стороні захисту поставити їм свої запитання. При цьому зазначається, що значна кількість свідків дистанціювалися від буцімто даних ними свідчень під час слідства.