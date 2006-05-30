У Донецьку біля ОДА Ющенка чекають близько 2 тисяч людей

У Донецьку біля будівлі обласної державної адміністрації близько 2 тис. людей з прапорами різних партій чекають на приїзд Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, серед присутніх переважають прихильники «Нашої України» з помаранчевими прапорами і прихильники Наталії ВІТРЕНКО з прапорами Прогресивної соціалістичної партії України.

Прихильники Президента скандують «Ющенко! Ющенко!», прихильники Н.ВІТРЕНКО - «Україна і Росія разом!», «Ні НАТО в Криму», «Ющенко - чемодан, вокзал, Америка».

Міліція провела примусову евакуацію від будівлі облдержадміністрації деяких автомобілів, власники яких відсутні.

Літак з Президентом України має прибути до Міжнародного аеропорту Донецька об 11.50.