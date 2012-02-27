Близнюк заявляє, що проблему з лічильниками не вирішити і за 10 років

Незважаючи на можливість істотної економії ресурсів, у найближчі десять років в Україні навряд чи будуть повсюдно встановлені індивідуальні лічильники. Про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій Близнюк в інтерв`ю ZN.UA.

«Однак, думаю, що ми не вирішимо цього завдання й у найближчі десять років. Мешканцям однаково. Не всі із цим погоджуються й на рівні влади. Адже паралельно потрібно створити цілу обслуговуючу індустрію», — повідомив міністр.

При цьому він відзначив, що без повного врахування комунальних послуг — неможливо. «В Європі 15 років ставили прилади обліку на зрізі будинку — отримали 5—7% економії. Коли перейшли на систему поквартирного обліку, за п’ять років — 27% економії», — нагадав Близнюк.

«У нас технологічний облік (скільки вийшло з котельні) буде забезпечено вже цього року. Комерційний (на рівні зрізу будинку) — зараз на рівні 30%. Індивідуальних приладів обліку встановлено дуже мало. Але за три роки силами власних виробників ми могли б закрити питання на напрямі тепло і вода. Можна було б реалізувати й іншу схему: поставити людям лічильники, потім за рахунок їх економії зобов’язати повернути гроші державі», — розповів міністр.