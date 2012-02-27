Адвокат Тимошенко звертає увагу на те, як виглядають прокурори Луценка

В українській мережі Інтернету обмежено доступ до всіх ресурсів, які анонсували пряму трансляцію з Печерського районного суду Києва, де сьогодні оголошується вирок екс-міністрові внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКОВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, доступ обмежено до веб-сторінки громадянського руху «Народна самооборона», а також певний час не відкривалася сторінка української служби радіостанції «Свобода».

Телеканал ТВі, оскільки не отримав дозволу на здійснення прямої трансляції з засідання суду, продемонстрував запис початку оголошення вироку. Судовий вирок по черзі оголошують всі члени судової колегії, які розглядали у суді справу Ю.ЛУЦЕНКА.

Адвокат екс-прем’єр-міністра Микола СІРИЙ, коментуючи ці записи, зазначив, що події у суді не виглядають переконливо з точки зору правосуддя. «Судді не впевнені в тому, що проголошують. Суддя ВОВК та інші судді, які, до речі, перебувають у п’ятирічному терміні суддівського випробування, вони будуть ще проходити своє перезатвердження у Верховній Раді, не виглядають суддями», - сказав він.

«Я також звернув увагу на те, як виглядають прокурори. Ці прокурори також увійдуть у історію, ганебну історію прокуратури. Бо вибір є у кожного. Якщо тебе примушують до незаконних дій, кожен може піти у відставку, але якщо ти піддався страху, тоді ти робиш свій вибір. Цим прокурорам у майбутньому буде важко пояснювати у професійних колах те, яким чином вони застосували норми Кримінального кодексу щодо Ю.ЛУЦЕНКА, зокрема, ст. 364 та 365», - сказав М.СІРИЙ.